Молодцы, ребята! Зинченко выложил фото с Месси

Украинец поучаствовал в победном матче «Ман Сити» над ПСЖ

  • 25.11.2021 12:20
  • 3984 просмотра
  • 6 комментариев
Молодцы, ребята! Зинченко выложил фото с Месси
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко принял участие в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ. «Горожане» победили со счетом 2:1.

После победы Зинченко выложил фото, на котором он ведет борьбу с лидером ПСЖ Лео Месси.

«Отличная реакция и результат для команды. Молодцы, ребята», — написал Зинченко в Instagram.

Смотрите: Один из худших. Зинченко получил крайне низкую оценку за матч с ПСЖ.

Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    justhateme
    justhateme, 25.11.2021 12:44
    +4
    Ага, только вот так делать как Зина на фото - нельзя
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
    Archie FireLion, 25.11.2021 12:45
    +3
    Единственное достижение за вчерашний матч - подержался за плечо Месси.
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    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 25.11.2021 12:56
    +1
    justhateme, 25.11.2021 12:44
    Ага, только вот так делать как Зина на фото - нельзя
    Придержал старикана, что бы тот не упал.
    Ссылка
    Умник
    Умник, 25.11.2021 12:59
    0
    Хоть потрогал
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    LeoSerg
    online
    LeoSerg, 25.11.2021 12:55
    0
    чувак, дай автограф пліз
    Ссылка
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 25.11.2021 12:55
    0
    Теперь Месси будет хвастаться перед внуками
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