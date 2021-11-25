Молодцы, ребята! Зинченко выложил фото с Месси

24-летний украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко принял участие в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ. «Горожане» победили со счетом 2:1.

После победы Зинченко выложил фото, на котором он ведет борьбу с лидером ПСЖ Лео Месси.

«Отличная реакция и результат для команды. Молодцы, ребята», — написал Зинченко в Instagram.

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