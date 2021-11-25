Тони КРООС: «В первое мгновение после удара не был уверен в том, что забил»

Хавбек «Реала» – о голе в ворота «Шерифа»

  • 25.11.2021 09:58
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Тони КРООС: «В первое мгновение после удара не был уверен в том, что забил»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал победу над молдавским «Шерифом» (3:0) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Доволен тем, что забил, но итоговый результат мне, как и всем нам, важнее, так как он гарантировал выход из группы. Я - командный игрок, и очень важно, что все мы работали, как единое целое. Во втором тайме создавать голевые моменты стало труднее, так что я рад, что попал. В первое мгновение после удара не был уверен в том, что забил», - сказал Кроос.

Источник — УЕФА

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