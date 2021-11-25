25 ноября в 22:00 в Риме состоится матч 5-го тура Лиги конференций, в котором сыграют «Рома» и «Заря».
Лига конференций. Турнирная таблица группы C
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Рома – Заря. Моуриньо против Скрипника. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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