Юрген КЛОПП: «Мы могли сыграть удачнее и провести первый тайм спокойнее»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Порту» (2:0) в поединке пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Это был хороший матч. Могли сыграть удачнее и провести первый тайм спокойнее, но действовали немного несобранно. Это нормально, когда выпускаешь состав, который прежде вместе почти не играл. Кто-то думал, что можно отнестить к этой игре легкомысленно, но мы здесь не для этого. «Энфилд» заполнен, и мы хотели победить», — сказал Клопп.

«Ливерпуль» одержал пять побед в пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов и досрочно обеспечил себе место в плей-офф турнира.