Ливерпуль
2 : 0
Порту
24.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Юрген КЛОПП: «Мы могли сыграть удачнее и провести первый тайм спокойнее»

Наставник «Ливерпуля» рассказал о победе над «Порту» (2:0)

  • 25.11.2021 03:32
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Юрген КЛОПП: «Мы могли сыграть удачнее и провести первый тайм спокойнее»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Порту» (2:0) в поединке пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Это был хороший матч. Могли сыграть удачнее и провести первый тайм спокойнее, но действовали немного несобранно. Это нормально, когда выпускаешь состав, который прежде вместе почти не играл. Кто-то думал, что можно отнестить к этой игре легкомысленно, но мы здесь не для этого. «Энфилд» заполнен, и мы хотели победить», — сказал Клопп.

«Ливерпуль» одержал пять побед в пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов и досрочно обеспечил себе место в плей-офф турнира.

Источник — УЕФА

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