Ливерпуль – Порту – 2:0. Невероятный Салах. Видео голов и обзор матча

24 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» переиграл «Порту» (2:0).
Ливерпуль – Порту – 2:0. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Тьяго Алькантара, 52 мин.
ГОЛ! 2:0. Мохамед Салах, 70 мин.
События матча
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Тиаго Алькантара (Ливерпуль).
Источник — Sport.ua
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