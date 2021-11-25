Карло АНЧЕЛОТТИ: «Реал на верном пути»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Шерифом» (3:0) в поединке пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Мы на верном пути — мне нравится, как мы играем. Команда в хорошей форме, все физически подготовлены. Нам важно финишировать на первом месте, и мы будем стремиться закончить групповой этап так же, как его начали», — отметил Анчелотти после матча.
Источник — УЕФА
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