Карло АНЧЕЛОТТИ: «Реал на верном пути»

Наставник «сливочных» доволен разгромом «Шерифа» в Лиге чемпионов (3:0)

  • 25.11.2021 01:27
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Реал на верном пути»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Шерифом» (3:0) в поединке пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы на верном пути — мне нравится, как мы играем. Команда в хорошей форме, все физически подготовлены. Нам важно финишировать на первом месте, и мы будем стремиться закончить групповой этап так же, как его начали», — отметил Анчелотти после матча.

Источник — УЕФА

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