Карло АНЧЕЛОТТИ: «Реал на верном пути»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Шерифом» (3:0) в поединке пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы на верном пути — мне нравится, как мы играем. Команда в хорошей форме, все физически подготовлены. Нам важно финишировать на первом месте, и мы будем стремиться закончить групповой этап так же, как его начали», — отметил Анчелотти после матча.