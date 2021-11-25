Турнирные таблицы ЛЧ. Два украинских гранда вылетели из еврокубков

24 ноября в Лиге чемпионов сыграны матчи 5-го тура группового турнира.

Два украинских гранда вылетели из еврокубков.

Донецкий «Шахтер» потерпел поражение от «Интера» (0:2). «Горняки» идут на последнем месте в турнирной таблице (1 очко) и потеряли все шансы побороться даже за третье место. У них нет никаких шансов догнать «Шериф» из Молдовы – команда Юрия Вернидуба продолжит борьбу в Лиге Европы.

Днем ранее в ЛЧ киевское «Динамо» дома проиграло немецкой «Баварии» (1:2) и аналогично готовится попрощаться с еврокубками в следующий игровой день, матчи которого для украинских клубов не будут иметь никакого значения.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Ниже приведены результаты игрового дня и турнирные таблицы ЛЧ.

Лига чемпионов 2021/22

5-й тур, 24 ноября

19:45. Бешикташ (Турция) – Аякс (Нидерланды) – 1:2

(Нидерланды) – 1:2 19:45. Интер (Италия) – Шахтер Донецк (Украина) – 2:0

(Италия) – Шахтер Донецк (Украина) – 2:0 22:00. Атлетико (Испания) – Милан (Италия) – 0:1

(Италия) – 0:1 22:00. Брюгге (Бельгия) – РБ Лейпциг (Германия) – 0:5

(Германия) – 0:5 22:00. Ливерпуль (Англия) – Порту (Португалия) – 2:0

(Англия) – Порту (Португалия) – 2:0 22:00. Манчестер Сити (Англия) – ПСЖ (Франция) – 2:1

(Англия) – ПСЖ (Франция) – 2:1 22:00. Спортинг (Португалия) – Боруссия Д (Германия) – 3:1

(Португалия) – Боруссия Д (Германия) – 3:1 22:00. Шериф (Молдова) – Реал Мадрид (Испания) – 0:3

Турнирные таблицы ЛЧ