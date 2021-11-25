Турнирные таблицы ЛЧ. Два украинских гранда вылетели из еврокубков

У «Шахтера» после поражения от «Интера» нет никаких шансов догнать «Шериф»

  • 25.11.2021 00:17
  • 474 просмотра
  • 4 комментария
Турнирные таблицы ЛЧ. Два украинских гранда вылетели из еврокубков
© Getty Images/Global Images Ukraine

24 ноября в Лиге чемпионов сыграны матчи 5-го тура группового турнира.

  • Два украинских гранда вылетели из еврокубков.

Донецкий «Шахтер» потерпел поражение от «Интера» (0:2). «Горняки» идут на последнем месте в турнирной таблице (1 очко) и потеряли все шансы побороться даже за третье место. У них нет никаких шансов догнать «Шериф» из Молдовы – команда Юрия Вернидуба продолжит борьбу в Лиге Европы.

Днем ранее в ЛЧ киевское «Динамо» дома проиграло немецкой «Баварии» (1:2) и аналогично готовится попрощаться с еврокубками в следующий игровой день, матчи которого для украинских клубов не будут иметь никакого значения.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Ниже приведены результаты игрового дня и турнирные таблицы ЛЧ.

Лига чемпионов 2021/22

5-й тур, 24 ноября

  • 19:45. Бешикташ (Турция) – Аякс (Нидерланды) – 1:2
  • 19:45. Интер (Италия) – Шахтер Донецк (Украина) – 2:0
  • 22:00. Атлетико (Испания) – Милан (Италия) – 0:1
  • 22:00. Брюгге (Бельгия) – РБ Лейпциг (Германия) – 0:5
  • 22:00. Ливерпуль (Англия) – Порту (Португалия) – 2:0
  • 22:00. Манчестер Сити (Англия) – ПСЖ (Франция) – 2:1
  • 22:00. Спортинг (Португалия) – Боруссия Д (Германия) – 3:1
  • 22:00. Шериф (Молдова) – Реал Мадрид (Испания) – 0:3

Турнирные таблицы ЛЧ

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 25.11.2021 00:34
    +1
    Гранды ещё те
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    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 25.11.2021 00:51
    0
    И только Мальмё хуже наших грандов. Хоть какой-то позитив.
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    Тимофей Полянский
    online
    Тимофей Полянский, 25.11.2021 00:43
    0
    dd dent, 25.11.2021 00:34
    Гранды ещё те
    Почему? На фоне 2/3 участников хуторянских ЧУ- очень даже мощные клубы!!!
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    Тимофей Полянский
    online
    Тимофей Полянский, 25.11.2021 00:40
    0
    dd dent, 25.11.2021 00:34
    Гранды ещё те
    Получи сразу красную за нормальную мысль и юмор!)
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