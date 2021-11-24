Виктор ЛЕОНЕНКО: «Во втором тайме вышло не Динамо, а какие-то звери»

Специалист считает, что киевская команда незаслуженно проиграла «Баварии» (1:2)

  • 24.11.2021 18:55
  • 6326 просмотров
  • 7 комментариев
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Во втором тайме вышло не Динамо, а какие-то звери»
© ФК Динамо Киев

Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение киевской команды от мюнхенской «Баварии» (1:2) в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я думаю, что даже мои коты заметили, что первый тайм и второй отличаются друг от друга. Почему провалился первый тайм? Я его вообще называю: «Усыпили «Баварию». Почему провалили? Потому что бежали в атаку, хорошо выходили в контратаки, но моменты ничем не заканчивались…

Честно говоря, меня шокировало, что с Буяльским сделал защитник Эрнандес. И не дать пенальти… И во втором тайме на Цыганкове тоже можно было давать.

Во втором тайме вышло не «Динамо», а какие-то смелые ребята, звери. Побежали, перестали бояться. За второй тайм нужно сказать спасибо «Динамо». Им не то что не стыдно, а еще и обидно. Считаю, что незаслуженно они проиграли», — отметил Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

(68 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Андрей Корниевский
    Андрей Корниевский, 24.11.2021 19:06
    +9
    Это реально Леоненко сказал?
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    Diamond13
    Diamond13, 24.11.2021 19:39
    +7
    Це точно він сказав ?
    Як і нікого не обгадив ?
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    Вова Бойко
    online
    Вова Бойко, 24.11.2021 19:39
    +6
    Невже це я чую від Леона😧😧😧
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    yan2018
    online
    yan2018, 24.11.2021 19:37
    +6
    Андрей Корниевский, 24.11.2021 19:06
    Это реально Леоненко сказал?
    Наверное его уволили с канала Футбол
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    vitaly78
    vitaly78, 24.11.2021 19:38 (изменен)
    +5
    Витя такое сказал? Экспертов сокращают и нужна работа в Динамо???
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    Mednyj
    Mednyj, 24.11.2021 19:10
    +5
    Надо было Динамо в первом тайме выходить как звери, то я их во втором тайме смотрел
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    rugby1970
    rugby1970, 24.11.2021 19:04
    -19
    Ага, цирк вышел: вечно ноющий цыган и его недодрессированные медведи
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