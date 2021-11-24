ХАВИ: «Для меня Дембеле – фундаментальный игрок»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал решение выпустить на поле Усмана Дембеле во вчерашнем матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (ничья 0:0):

«Я разговаривал с ним, он очень счастлив здесь. В этом матче он пошел на риск, потому что не был готов на все 100%. У него был риск получить рецидив. С ним нужно разговаривать, чтобы увидеть, счастлив ли он.

Посмотрим, продлит ли он контракт. Для меня он – фундаментальный игрок. Если он на поле, то процесс идет. Он делает разницу на поле и создает много моментов».

Напомним, за короткий период своего правления в «Барселоне» Хави уже дважды штрафовал Дембеле за опоздание на тренировку.