Рецидивист. Дембеле снова опоздал на тренировку Барселоны

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле опоздал на тренировку команды. Это случилось с ним уже второй раз за неделю. 24-летний француз снова будет оштрафован главным тренером команды Хави.

По информации СМИ, Дембеле забыл, что у «Барселоны» тренировка назначена на утро и остался дома. Он приехал на базу лишь после того, как ассистенты Хави позвонили ему из раздевалки.

В нынешнем сезоне из-за травмы колена Дембеле принял участие всего в одном матче за «Барселону», появившись на 25 минут в поединке против «Динамо» в Лиге чемпионов.