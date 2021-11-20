Рецидивист. Дембеле снова опоздал на тренировку Барселоны

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле опоздал на тренировку команды. Это случилось с ним уже второй раз за неделю. 24-летний француз снова будет оштрафован главным тренером команды Хави.
По информации СМИ, Дембеле забыл, что у «Барселоны» тренировка назначена на утро и остался дома. Он приехал на базу лишь после того, как ассистенты Хави позвонили ему из раздевалки.
В нынешнем сезоне из-за травмы колена Дембеле принял участие всего в одном матче за «Барселону», появившись на 25 минут в поединке против «Динамо» в Лиге чемпионов.
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