Рецидивист. Дембеле снова опоздал на тренировку Барселоны

Французский вингер снова будет оштрафован

  • 20.11.2021 13:11
  • 638 просмотров
  • 1 комментарий
Рецидивист. Дембеле снова опоздал на тренировку Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле опоздал на тренировку команды. Это случилось с ним уже второй раз за неделю. 24-летний француз снова будет оштрафован главным тренером команды Хави.

По информации СМИ, Дембеле забыл, что у «Барселоны» тренировка назначена на утро и остался дома. Он приехал на базу лишь после того, как ассистенты Хави позвонили ему из раздевалки.

В нынешнем сезоне из-за травмы колена Дембеле принял участие всего в одном матче за «Барселону», появившись на 25 минут в поединке против «Динамо» в Лиге чемпионов.

Источник

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности