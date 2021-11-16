Дисциплина. Дембеле после штрафа от Хави первым прибыл на тренировку

Новые требования по дисциплине от главного тренера «Барселоны» Хави уже начали работать.

Форвард команды Усман Дембеле, который ранее был оштрафован за опоздание на тренировку на 3 минуты, на последнее занятие команды прибыл на базу первым.

Ранее сообщалось, что непунктуальность – это качество, которое Хави очень не одобряет в футболистах, а потому для тренера было важно показать на примере, что никому подобное с рук не сойдет.