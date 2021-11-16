Дисциплина. Дембеле после штрафа от Хави первым прибыл на тренировку

Форвард «Барселоны» больше не нарушает правила нового тренера

  • 16.11.2021 13:57
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Дисциплина. Дембеле после штрафа от Хави первым прибыл на тренировку
© Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Новые требования по дисциплине от главного тренера «Барселоны» Хави уже начали работать.

Форвард команды Усман Дембеле, который ранее был оштрафован за опоздание на тренировку на 3 минуты, на последнее занятие команды прибыл на базу первым.

Ранее сообщалось, что непунктуальность – это качество, которое Хави очень не одобряет в футболистах, а потому для тренера было важно показать на примере, что никому подобное с рук не сойдет.

Источник — Twitter

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