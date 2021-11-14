Все решили три минуты. Хави наказал первого футболиста Барселоны

Пострадавшим от дисциплинарных санкций тренера оказался Усман Дембеле

  • 14.11.2021 16:00
  • 5617 просмотров
  • 6 комментариев
Все решили три минуты. Хави наказал первого футболиста Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Французский вингер «Барселоны» Усман Дембеле стал первым игроком команды, который финансово пострадал от новых правил, введенных в коллективе новоиспеченным наставником Хави.

Сообщается, что тренер наказал футболиста за опоздание на тренировку.

Вместо прибытия на базу в 8:30, Дембеле приехал в 8:33. Сумма штрафа пока остается неизвестной.

Отмечается, что непунктуальность – это качество, которое Хави очень не одобряет в футболистах, а потому для тренера было важно показать на примере, что никому подобное с рук не сойдет.

Источник — ESPN

(62 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко, 14.11.2021 16:38
    +7
    nivava, 14.11.2021 16:13
    Вот придурок, не разобравшись - сразу штрафанул.
    У меня такой шеф был тоже... теперь ни шефа, ни той фирмы, все разбежались...
    Если там все сотрудники были такие как ты то неудивительно что фирма распалась
    Ссылка
    kortizol
    online
    kortizol, 14.11.2021 16:20
    +4
    кто бы сомневался что первым попавшим под горячую руку станет Дембеле
    Ссылка
    Andy_P
    online
    Andy_P, 14.11.2021 17:04
    +1
    rus, 14.11.2021 16:51
    А в чем уем уважуха?
    Ну как же? Получает лимоны баксов, почти не играет и не сильно напрягается, забивает на всё хер! Канеха, респект пацанчегу Французский Миля?
    Ссылка
    rus
    rus, 14.11.2021 16:51
    0
    aleks19826, 14.11.2021 16:45
    Дембеле красава. Как и ожидалось подтвердил свое реноме рубахи-парня. Уважуха, что не прогнулся под новые правила
    А в чем уем уважуха?
    Ссылка
    aleks19826
    online
    aleks19826, 14.11.2021 16:45
    -5
    Дембеле красава. Как и ожидалось подтвердил свое реноме рубахи-парня. Уважуха, что не прогнулся под новые правила
    Ссылка
    nivava
    nivava, 14.11.2021 16:13
    -9
    Вот придурок, не разобравшись - сразу штрафанул.
    У меня такой шеф был тоже... теперь ни шефа, ни той фирмы, все разбежались...
    Ссылка
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