Все решили три минуты. Хави наказал первого футболиста Барселоны

Французский вингер «Барселоны» Усман Дембеле стал первым игроком команды, который финансово пострадал от новых правил, введенных в коллективе новоиспеченным наставником Хави.

Сообщается, что тренер наказал футболиста за опоздание на тренировку.

Вместо прибытия на базу в 8:30, Дембеле приехал в 8:33. Сумма штрафа пока остается неизвестной.

Отмечается, что непунктуальность – это качество, которое Хави очень не одобряет в футболистах, а потому для тренера было важно показать на примере, что никому подобное с рук не сойдет.