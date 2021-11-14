Все решили три минуты. Хави наказал первого футболиста Барселоны

Французский вингер «Барселоны» Усман Дембеле стал первым игроком команды, который финансово пострадал от новых правил, введенных в коллективе новоиспеченным наставником Хави.
Сообщается, что тренер наказал футболиста за опоздание на тренировку.
Вместо прибытия на базу в 8:30, Дембеле приехал в 8:33. Сумма штрафа пока остается неизвестной.
Отмечается, что непунктуальность – это качество, которое Хави очень не одобряет в футболистах, а потому для тренера было важно показать на примере, что никому подобное с рук не сойдет.
Источник — ESPN
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У меня такой шеф был тоже... теперь ни шефа, ни той фирмы, все разбежались...
У меня такой шеф был тоже... теперь ни шефа, ни той фирмы, все разбежались...
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