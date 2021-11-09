Большие перемены. Хави ввел в Барселоне ряд строгих правил

Новый тренер намерен внести изменения в повседневную жизнь подопечных

  • 09.11.2021 17:48
  • 1075 просмотров
  • 2 комментария
Большие перемены. Хави ввел в Барселоне ряд строгих правил
© ФК Барселона. Хави

Сегодня новый главный тренер «Барселоны» Хави приступил к работе с командой. Наставник ввел ряд новых строгих правил для игроков команды.

Например, игроки должны приезжать на базу как минимум за полтора часа до начала тренировки, чтобы позавтракать и выполнить индивидуальную работу перед началом занятий. Питаться игроки теперь должны на базе под присмотром диетологов.

При этом строгие правила касаются не только игроков – члены тренерского штаба должны быть на базе за два часа до начала тренировки. Также Хави вернул систему штрафов, которую отменили после ухода из клуба Луиса Энрике. За повторные нарушения суммы штрафов растут в геометрической прогрессии.

Также игроки не должны находиться допоздна вне дома за две сутки до матча. Футболистам запрещены рискованные, травмоопасные занятия. Для того, чтобы в свободное время поехать далеко за пределы города, игрокам будет необходимо разрешение тренерского штаба.

Источник — AS

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    belerilf1
    belerilf1, 09.11.2021 18:05
    0
    скоро футболисты будут спрашивать разрешения заняться любовью с женой за 2 суток до начала матча
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    markten1984
    online
    markten1984, 09.11.2021 17:53
    0
    С такими правилами Дембеле,вылетит через месяц
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