Томас ТУХЕЛЬ: «Важно не впасть в эйфорию»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился впечатлениями от матча пятого тура Лиги чемпионов против «Ювентуса» (победа 4:0):

«Мы продемонстрировали очень сильный футбол и добились выдающегося результата. Мы были готовы к тому, что нам придется быть терпеливыми, но в то же время диктовать ритм и контролировать интенсивность матча.

Нам необходимо было уделить максимальное внимание самым мельчайшим деталям, четко понимать возможности для ускорения и обострения игры, как в первом матче, и команда со своей задачей справилась блестяще. Каждый на поле сыграл потрясающе, и я благодарен своим игрокам за проделанную работу и невероятный настрой.

Нам удалось забить так много в ворота команды, которая великолепно умеет защищаться, и это потрясающе. Сегодня был фантастический вечер, который принес нам отличный результат. Теперь важно не впасть в эйфорию, а суметь просто насладиться моментом.

Иногда команда просто находится на подъеме, и сейчас это именно тот случай, поэтому я отдаю должное своим игрокам. Мы хотим быть сильными во всех компонентах игры. Сейчас в моем распоряжении голодная до побед команда, и для меня удовольствие тренировать ее».