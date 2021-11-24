Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Игра была сложной»

28-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал выездную ничью с «Янг Бойз» (3:3) в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Игра была сложной, мы добыли только одно очко. Увидимся на домашнем стадионе», — написал Руслан после матча.
Малиновский вышел в стартовом составе «Аталанты» и провел полный матч. Малиновский был признан лучшим игроком поединка в составе итальянского клуба.
Источник — Instagram
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