23 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором вничью сыграли «Янг Бойз» и «Аталанта» (3:3).
Украинский хавбек итальянской команды Руслан Малиновский провел на поле весь матч и получил лучшую оценку среди всех партнеров – 7.8. У хозяев поля отмечен Джордан Сибатче (8.3).
WhoScored: Малиновский назван лучшим игроком Аталанты против Янг Бойз
Источник — WhoScored.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.