WhoScored: Малиновский назван лучшим игроком Аталанты против Янг Бойз

23 ноября в Швейцарии вничью завершился матч 5-го тура Лиги чемпионов

  • 24.11.2021 06:41
  • 2564 просмотра
  • 1 комментарий
WhoScored: Малиновский назван лучшим игроком Аталанты против Янг Бойз
© Getty Images/Global Images Ukraine

​23 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором вничью сыграли «Янг Бойз» и «Аталанта» (3:3).

Украинский хавбек итальянской команды Руслан Малиновский провел на поле весь матч и получил лучшую оценку среди всех партнеров – 7.8. У хозяев поля отмечен Джордан Сибатче (8.3).

WhoScored: Малиновский назван лучшим игроком Аталанты против Янг Бойз

Источник — WhoScored.com

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Николай Власов
    Николай Власов, 24.11.2021 08:03
    0
    БРАВО РУСЛАН УДАЧИ ТЕБЕ В ДАЛЬНЕЙШИХ ИГРАХ В КЛУБЕ И СБОРНОЙ ВСЕХ БЛАГ ТЕБЕ И ТВОИМ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ!!!
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