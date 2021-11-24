Неожиданно. Появился еще один претендент на пост главного тренера МЮ

Команду может возглавить Унаи Эмери

  • 24.11.2021 14:17
  • 1843 просмотра
  • 2 комментария
Неожиданно. Появился еще один претендент на пост главного тренера МЮ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Еще одним кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» стал наставник «Вильярреала» Унаи Эмери. Об этом сообщает известный немецкий журналист Кристиан Фальк.

При этом пока что между сторонами не было никаких контактов. Ранее Эмери был одним из кандидатов на пост главного тренера «Ньюкаслса».

Сейчас в число кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» входят Маурисио Почеттино, Хулен Лопетеги и Брендан Роджерс.

Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    online
    potemkin78, 24.11.2021 14:42
    +2
    ну теперь ЛЕ в кармане у дьяволов на 99%
    Ссылка
    Ігор Афонін
    Ігор Афонін, 24.11.2021 15:10
    0
    Райан Гигз
    Ссылка
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