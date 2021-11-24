Неожиданно. Появился еще один претендент на пост главного тренера МЮ

Еще одним кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» стал наставник «Вильярреала» Унаи Эмери. Об этом сообщает известный немецкий журналист Кристиан Фальк.

При этом пока что между сторонами не было никаких контактов. Ранее Эмери был одним из кандидатов на пост главного тренера «Ньюкаслса».

Сейчас в число кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» входят Маурисио Почеттино, Хулен Лопетеги и Брендан Роджерс.