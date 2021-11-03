Унаи ЭМЕРИ: «Интерес со стороны Ньюкасла есть. Я им не отказывал»

Наставник «Вильярреала» Унаи Эмери подтвердил информацию о том, что «Ньюкасл» рассматривает его кандидатуру на пост главного тренера:

«Не могу отрицать, что «Ньюкасл» проявляет ко мне интерес, но официального предложения не было. Я не отказывал англичанам. Я сосредоточен на «Вильярреале» в данный момент.

Если предположить, что поступит официальное предложение, то тогда я должен буду поговорить с президентом «Вильярреала» Роигом. Нужно проявить уважение к своему нынешнему клубу. Я не закрываю перед собой дверь в «Ньюкасл» и не говорю «нет». Все возможно».