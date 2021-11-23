Крупные перестановки: ПСЖ готов отпустить Почеттино в МЮ и подписать Зидана

Клуб готов к изменениям в середине сезона

  • 23.11.2021 17:45
  • 1149 просмотров
  • 3 комментария
Крупные перестановки: ПСЖ готов отпустить Почеттино в МЮ и подписать Зидана
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации французских СМИ, ПСЖ готов отпустить тренера Маурисио Почеттино в «Манчестер Юнайтед». Клуб уже ждет, когда МЮ сделает официальное предложение о разрыве контракта наставника.

Британские СМИ сообщают, что руководство МЮ приняло решение именно в пользу Почеттино.

Парижане готовы к изменениям в середине сезона, потому что в Лиге 1 команда имеет перевес в 11 очков от ближайшего преследователя.

Кроме того, ПСЖ уже провел предварительные переговоры с Зинедином Зиданом.

Экс-тренер «Реала» ранее отказал МЮ, потому что ждет других предложений. Не исключено, что вариант с ПСЖ удовлетворит француза.

Источник — Marca

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Тарас Чубак
    online
    Тарас Чубак, 23.11.2021 18:06
    0
    sv_2000, 23.11.2021 17:51
    Довольно правдоподобно и логично
    Бо Почеттіно занадто системний тренер для такої кількості зірок, а Зідан як раз показав найкраще як тренер який підлаштовується
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
    Тарас Чубак, 23.11.2021 18:05
    0
    sv_2000, 23.11.2021 17:51
    Довольно правдоподобно и логично
    Плюс всі сторони переможуть я думаю
    Ссылка
    sv_2000
    sv_2000, 23.11.2021 17:51
    0
    Довольно правдоподобно и логично
    Ссылка
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