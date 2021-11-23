Крупные перестановки: ПСЖ готов отпустить Почеттино в МЮ и подписать Зидана

По информации французских СМИ, ПСЖ готов отпустить тренера Маурисио Почеттино в «Манчестер Юнайтед». Клуб уже ждет, когда МЮ сделает официальное предложение о разрыве контракта наставника.

Британские СМИ сообщают, что руководство МЮ приняло решение именно в пользу Почеттино.

Парижане готовы к изменениям в середине сезона, потому что в Лиге 1 команда имеет перевес в 11 очков от ближайшего преследователя.

Кроме того, ПСЖ уже провел предварительные переговоры с Зинедином Зиданом.

Экс-тренер «Реала» ранее отказал МЮ, потому что ждет других предложений. Не исключено, что вариант с ПСЖ удовлетворит француза.