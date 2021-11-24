Минай – Колос. Селезнев выйдет против бывшей команды с капитанской

Принципиальная битва для 36-летнего нападающего

  • 24.11.2021 13:29
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Минай – Колос. Селезнев выйдет против бывшей команды с капитанской
© ФК Минай. Евгений Селезнев

В среду, 24 ноября, состоится перенесенный матч 3-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Минай» сыграет против «Колоса».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Минай»: Кучер – Синегуб, Горин, Семенко, Гончар – Кулиев, Петрусенко – Коваленко, Хахлев, Ахмедзаде – Селезнев.

Запасные: Пеньков, Кныш, Векляк, Байдал, Вишневский, Матич, Кобак, Багайоко, Билоног.

«Колос»: Волынец – Черноморец, Павловец, Петров, Золотов – Задоя – Ильин, Милько, Костышин, Чурко – Лысенко.

Запасные: Нуриев, Нгамба, Ром, Ситчинава, Фесюн, Ренан.

Отметим, что «Минай» на матч с капитанской повязкой выведет 36-летний бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев, который в прошлом сезоне выступал за «Колос».

На минувших выходных Селезнев забил дебютный гол за «Минай» и теперь намерен продолжить голевую феерию, ведь собирается побить бомбардирский рекорд чемпионатов Украины.

Источник — Sport.ua

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