Евгений Селезнев открыл голевой счет в пятом клубе УПЛ

В матче с «Ингульцом» (2:2) первый мяч за «Минай» в чемпионатах Украины забил Евгений Селезнев. Голевую премьеру в 5-м для себя клубе элитного дивизиона он отметил в 36 лет 124 дня, став одним из самых старших бомбардиров в истории УПЛ.

В более «преклонном» возрасте забивали в украинских чемпионатах только 14 игроков.

Самые возрастные бомбардиры чемпионатов Украины