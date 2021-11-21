Евгений Селезнев открыл голевой счет в пятом клубе УПЛ

Голевую премьеру форвард закарпатцев отметил в 36 лет 124 дня

  • 21.11.2021 19:12
  • 1241 просмотр
  • 4 комментария
Евгений Селезнев открыл голевой счет в пятом клубе УПЛ
© ФК Минай. Евгений Селезнев

В матче с «Ингульцом» (2:2) первый мяч за «Минай» в чемпионатах Украины забил Евгений Селезнев. Голевую премьеру в 5-м для себя клубе элитного дивизиона он отметил в 36 лет 124 дня, став одним из самых старших бомбардиров в истории УПЛ.

В более «преклонном» возрасте забивали в украинских чемпионатах только 14 игроков.

Самые возрастные бомбардиры чемпионатов Украины

Возраст 

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

41 год 87 дней

Владислав ГЕЛЬЗИН

Олимпик

22.11.2014

Ильичевец (д)

3:2

40 лет 287 дней

Иван ШАРИЙ

Ворскла

07.09.1998

Таврия (д)

2:2

39 лет 309 дней

Игорь БИСКУП

Нива Т

16.06.2000

Черноморец (д)

3:1

38 лет 100 дней

Тариэл КАПАНАДЗЕ

Нива Т

11.03.2001

ЦСКА (д)

1:3

37 лет 325 дней

Автандил КАПАНАДЗЕ

Нива Т

21.10.2000

Металлург Д (д)

2:3

37 лет 241 день

Виктор СМИГУНОВ

Таврия

25.09.1999

Металлург Д (д)

1:1

37 лет 90 дней

Игорь ЯВОРСКИЙ

Нива Т

07.09.1996

Торпедо (д)

2:1

37 лет 57 дней

Игорь ЮРЧЕНКО

Прикарпатье

31.08.1997

Металлург З (д)

2:2

37 лет 24 дня

Леонид ГАЙДАРЖИ

Нива В

13.06.1996

Заря (г)

1:0

37 лет 10 дней

Иван ГАМАЛИЙ

Карпаты

30.10.1993

Кремень (г)

2:1

36 лет 261 день

Андрей ЗАПОРОЖАН

Александрия

07.12.2019

Ворскла (д)

3:0

36 лет 215 дней

Андрей ГИТЧЕНКО

Десна

05.05.2021

Ворскла (г)

1:1

36 лет 200 дней

Алексей ГАЙ

Олимпик

25.05.2019

Карпаты (г)

3:3

36 лет 157 дней

Вячеслав ЧЕЧЕР

Заря

21.05.2017

Динамо (г)

2:1

36 лет 124 дня

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Минай

21.11.2021

Ингулец (д)

2:2

 

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    OnlyKharkov
    online
    OnlyKharkov, 21.11.2021 19:34
    +5
    Все. Теперь всю неделю будут постить
    Ссылка
    marko2020
    marko2020, 21.11.2021 19:36 (изменен)
    +4
    cucumber, 21.11.2021 19:28
    Селезнев - живая легенда украинского футбола!!!!
    Легенда? Серьёзно? Блохин, Беланов и Шевченко это легенды, а тунец это средний игрок, не более
    Ссылка
    Metall86Kh
    online
    Metall86Kh, 21.11.2021 19:44
    0
    Наконец-то Жека, ещё 7 и можно на пенсию
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    cucumber
    online
    cucumber, 21.11.2021 19:28
    -5
    Селезнев - живая легенда украинского футбола!!!!
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