Евгений Селезнев открыл голевой счет в пятом клубе УПЛ

В матче с «Ингульцом» (2:2) первый мяч за «Минай» в чемпионатах Украины забил Евгений Селезнев. Голевую премьеру в 5-м для себя клубе элитного дивизиона он отметил в 36 лет 124 дня, став одним из самых старших бомбардиров в истории УПЛ.
В более «преклонном» возрасте забивали в украинских чемпионатах только 14 игроков.
Самые возрастные бомбардиры чемпионатов Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
41 год 87 дней
|
Владислав ГЕЛЬЗИН
|
Олимпик
|
22.11.2014
|
Ильичевец (д)
|
3:2
|
40 лет 287 дней
|
Иван ШАРИЙ
|
Ворскла
|
07.09.1998
|
Таврия (д)
|
2:2
|
39 лет 309 дней
|
Игорь БИСКУП
|
Нива Т
|
16.06.2000
|
Черноморец (д)
|
3:1
|
38 лет 100 дней
|
Тариэл КАПАНАДЗЕ
|
Нива Т
|
11.03.2001
|
ЦСКА (д)
|
1:3
|
37 лет 325 дней
|
Автандил КАПАНАДЗЕ
|
Нива Т
|
21.10.2000
|
Металлург Д (д)
|
2:3
|
37 лет 241 день
|
Виктор СМИГУНОВ
|
Таврия
|
25.09.1999
|
Металлург Д (д)
|
1:1
|
37 лет 90 дней
|
Игорь ЯВОРСКИЙ
|
Нива Т
|
07.09.1996
|
Торпедо (д)
|
2:1
|
37 лет 57 дней
|
Игорь ЮРЧЕНКО
|
Прикарпатье
|
31.08.1997
|
Металлург З (д)
|
2:2
|
37 лет 24 дня
|
Леонид ГАЙДАРЖИ
|
Нива В
|
13.06.1996
|
Заря (г)
|
1:0
|
37 лет 10 дней
|
Иван ГАМАЛИЙ
|
Карпаты
|
30.10.1993
|
Кремень (г)
|
2:1
|
36 лет 261 день
|
Андрей ЗАПОРОЖАН
|
Александрия
|
07.12.2019
|
Ворскла (д)
|
3:0
|
36 лет 215 дней
|
Андрей ГИТЧЕНКО
|
Десна
|
05.05.2021
|
Ворскла (г)
|
1:1
|
36 лет 200 дней
|
Алексей ГАЙ
|
Олимпик
|
25.05.2019
|
Карпаты (г)
|
3:3
|
36 лет 157 дней
|
Вячеслав ЧЕЧЕР
|
Заря
|
21.05.2017
|
Динамо (г)
|
2:1
|
36 лет 124 дня
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Минай
|
21.11.2021
|
Ингулец (д)
|
2:2
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.