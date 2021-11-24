Буяльский рассказал, как судья объяснил ему решение не назначать пенальти

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал самый спорный эпизод матча с «Баварией» (1:2), когда при счете 1:0 в пользу немецкого клуба игрока киевлян сбили в штрафной площади соперников.



«После первого тайма я подошел к Эрнандесу и спросил, был ли фол. Он сказал, что был. Больше ничего не говорил.



Главный судья сказал, что может фол и был, но я мяч принимал не в сторону ворот. Непонятно.



Когда мы с «Ворсклой» играем, человек принимает в сторону углового, и нам дают одиннадцатиметровый. А в Лиге чемпионов такие не дают», – удивленно сказал Буяльский.

Отметим, что матч судил турецкий арбитр Халил Мелер.