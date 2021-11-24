Буяльский рассказал, как судья объяснил ему решение не назначать пенальти

Очень странная трактовка эпизода

  • 24.11.2021 12:14
  • 3214 просмотров
  • 15 комментариев
Буяльский рассказал, как судья объяснил ему решение не назначать пенальти
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал самый спорный эпизод матча с «Баварией» (1:2), когда при счете 1:0 в пользу немецкого клуба игрока киевлян сбили в штрафной площади соперников.
 
«После первого тайма я подошел к Эрнандесу и спросил, был ли фол. Он сказал, что был. Больше ничего не говорил.
 
Главный судья сказал, что может фол и был, но я мяч принимал не в сторону ворот. Непонятно.
 
Когда мы с «Ворсклой» играем, человек принимает в сторону углового, и нам дают одиннадцатиметровый. А в Лиге чемпионов такие не дают», – удивленно сказал Буяльский.

Отметим, что матч судил турецкий арбитр Халил Мелер.

Источник — Бомбардир

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Тарас Чубак
    online
    Тарас Чубак, 24.11.2021 12:17
    +8
    Дивне пояснення від арбітра, Буя обводив суперника у напрямку воріт у чужому штрафному майданчику. Що за маячня?
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    сергей богданов
    сергей богданов, 24.11.2021 12:28
    +7
    Да хоть как принимай, что угодно делай фол в штрафной пенальти и точка
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    __FunnyCat
    __FunnyCat, 24.11.2021 12:27 (изменен)
    +5
    В первом же голе , Мюллер, на которого летел мяч , был в офсайде , именно этот матч перехвалил Забарный , после чего Левандвовский забил .
    Если это не активный офсайд, то я не знаю
    ——
    Ещё по мелочи судейки проспали офсайд у Баварии дав угловой на ворота киевлян .
    Не думаю что Бавария может быть замешана в чем то , но вчерашние судьи это просто стыд и позор .
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    umnuy2
    umnuy2, 24.11.2021 12:31
    +4
    сергей богданов, 24.11.2021 12:28
    Да хоть как принимай, что угодно делай фол в штрафной пенальти и точка
    луческу прям провидец!судья гомосек!!! вчера зениту дали на 92 минуте за то что на дзюбу руку положили а тут не в сторону ворот---клоуны.Не зря шведы вчера всем стадионом после пеналя зенита скандимровали про УЕФА!
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    Сергей Ионов
    online
    Сергей Ионов, 24.11.2021 12:27
    +4
    Там і з першим голом дуже схоже на оффсайд, але знову нам не малюють лінії у спірному моменті, як і з Юве у минулому році!
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    umnuy2
    umnuy2, 24.11.2021 12:33
    +2
    новые правила футбола от судьи теперь если бежиш в обратном направлении и тебе втащили фола нет
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    __FunnyCat
    __FunnyCat, 24.11.2021 12:22
    +2
    Главный судья сказал, что может фол и был, но я мяч принимал не в сторону ворот. Непонятно.

    Или у кого-то из них проблема с английским
    Иди этот судья - умственно неполноценный
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    Sauron
    online
    Sauron, 24.11.2021 12:23
    +1
    Засудили нас в обоих играх с Баварией.
    Мечтаем о ничьей с немотивированным топ-соперником, но если и судьи на их стороне, то шансов почти нет.
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    cucumber
    cucumber, 24.11.2021 12:43
    0
    Ахметов и Ярославский мстят Динамо Киев! Ингулец, Ворскла, теперь вот Бавария! Совпадение? Не думаю!
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    Sauron
    online
    Sauron, 24.11.2021 12:38
    0
    Max123, 24.11.2021 12:33
    "Когда мы с «Ворсклой» играем, человек принимает в сторону углового, и нам дают одиннадцатиметровый. А в Лиге чемпионов такие не дают», – удивленно сказал Буяльский."
    В этом то все и проблемы, что привыкли к поблажкам, а тут наоборот. Вот и результат тренек с черноморцем, последнее место в группе
    Люблю я любителей влезать в разговор, хоят игры не видели.
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    __FunnyCat
    __FunnyCat, 24.11.2021 12:23
    0
    На месте Динамо нужно подать протест
    Может хоть этого клоуна отстранят от матчей такого уровня
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 24.11.2021 12:44
    -1
    сергей богданов, 24.11.2021 12:28
    Да хоть как принимай, что угодно делай фол в штрафной пенальти и точка
    от все Шахтер виноват.. это же очевидно
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 24.11.2021 12:44
    -1
    umnuy2, 24.11.2021 12:31
    луческу прям провидец!судья гомосек!!! вчера зениту дали на 92 минуте за то что на дзюбу руку положили а тут не в сторону ворот---клоуны.Не зря шведы вчера всем стадионом после пеналя зенита скандимровали про УЕФА!
    рука Ахметова
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 24.11.2021 12:43
    -1
    umnuy2, 24.11.2021 12:33
    новые правила футбола от судьи теперь если бежиш в обратном направлении и тебе втащили фола нет
    Ахметов постарался сделать отдельные правила для Динамо Киев в ЛЧ
    Ссылка
    Max123
    online
    Max123, 24.11.2021 12:33
    -5
    "Когда мы с «Ворсклой» играем, человек принимает в сторону углового, и нам дают одиннадцатиметровый. А в Лиге чемпионов такие не дают», – удивленно сказал Буяльский."
    В этом то все и проблемы, что привыкли к поблажкам, а тут наоборот. Вот и результат тренек с черноморцем, последнее место в группе
    Ссылка
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