Буяльский рассказал, как судья объяснил ему решение не назначать пенальти

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал самый спорный эпизод матча с «Баварией» (1:2), когда при счете 1:0 в пользу немецкого клуба игрока киевлян сбили в штрафной площади соперников.
«После первого тайма я подошел к Эрнандесу и спросил, был ли фол. Он сказал, что был. Больше ничего не говорил.
Главный судья сказал, что может фол и был, но я мяч принимал не в сторону ворот. Непонятно.
Когда мы с «Ворсклой» играем, человек принимает в сторону углового, и нам дают одиннадцатиметровый. А в Лиге чемпионов такие не дают», – удивленно сказал Буяльский.
Отметим, что матч судил турецкий арбитр Халил Мелер.
Источник — Бомбардир
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Если это не активный офсайд, то я не знаю
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Ещё по мелочи судейки проспали офсайд у Баварии дав угловой на ворота киевлян .
Не думаю что Бавария может быть замешана в чем то , но вчерашние судьи это просто стыд и позор .
Или у кого-то из них проблема с английским
Иди этот судья - умственно неполноценный
Мечтаем о ничьей с немотивированным топ-соперником, но если и судьи на их стороне, то шансов почти нет.
В этом то все и проблемы, что привыкли к поблажкам, а тут наоборот. Вот и результат тренек с черноморцем, последнее место в группе
Может хоть этого клоуна отстранят от матчей такого уровня
В этом то все и проблемы, что привыкли к поблажкам, а тут наоборот. Вот и результат тренек с черноморцем, последнее место в группе
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