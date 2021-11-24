Сергей КОВАЛЕЦ: «Бавария еле унесла ноги»

Известный украинский тренер Сергей Ковалец прокомментировал поражение «Динамо» от мюнхенской «Баварии» (1:2) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.
«Команда старалась, забила хороший мяч, кстати, первый в этом групповом раунде турнира. Были моменты и в первом тайме и после перерыва. Сыграй чуть смелее, может, и не проиграли бы эту игру.
Jбщая картина игры мне понравилась. Жаль только, что динамовцам не хватало концовки, футбольной наглости. Как можно было промахнуться мимо мяча Шкурину после прострела Миколенко? Цыганков в одном из перспективных эпизодов в конце матча не сумел подстроиться под мяч, у Шапаренко были хорошие возможности забить. Обидно проигрывать, когда понимаешь, что можно было зацепиться за очки в поединке с «Баварией».
Мне кажется, что Нагельсман не управляет командой. Несколькими днями ранее мюнхенцы проиграли в чемпионате «Аугсбургу», сейчас еле унесли ноги…
<ыло чересчур большое уважение к именитому оппоненту. Как я уже сказал, динамовцам не хватало футбольной наглости. Хотя, если брать по моментам, по подходам в опасную зону, «Динамо» превзошло «Баварию». Однако, если Гармаш основной нападающий, то клубу есть над чем работать», - сказал Ковалец.
Источник — zbirna.com
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Вряд ли это можно назвать отсутствием футбольной наглости. Скорее это недостаточное количество времени тренировочного процесса.
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