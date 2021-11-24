В среду, 24 ноября, состоится перенесенный матч 3-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Минай» сыграет против «Колоса».
Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 14:00.
«Минай» – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Колос».
Источник — Sport.ua
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