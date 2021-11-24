24 ноября в 14:00 состоится перенесенный матч 3-го тура УПЛ, в котором сыграют «Минай» и «Колос».
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале Футбол 1.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Минай – Колос. Забьет ли снова Селезнев? Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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