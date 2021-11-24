3-й тур
Минай
0 : 0
Колос К
24.11.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Минай – Колос. Забьет ли снова Селезнев? Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 ноября в 14:00 трансляцию перенесенного матча 3-го тура УПЛ

  • 24.11.2021 08:51
  • 130 просмотров
  • 1 комментарий
Минай – Колос. Забьет ли снова Селезнев? Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Минай. Евгений Селезнев

24 ноября в 14:00 состоится перенесенный матч 3-го тура УПЛ, в котором сыграют «Минай» и «Колос».

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Минай – Колос. Забьет ли снова Селезнев? Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 24.11.2021 09:21
    0
    Я думаю, что кореша его с Колоса дадут ему возможность забить гол, с Динамо или Шахтером ему не удасца договориться....
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности