ЗАХОВАЙЛО: «Если кто-то скажет, что играли хорошо – тот враг Динамо»

Эксперт раскритиковал игру киевской команды

  • 24.11.2021 07:00
  • 2229 просмотров
  • 3 комментария
ЗАХОВАЙЛО: «Если кто-то скажет, что играли хорошо – тот враг Динамо»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение «Динамо» от мюнхенской «Баварии» (1:2) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

««Динамо» - «Бавария» - 1:2. Для каждого киевлянина, старше пятидесяти лет, эта афиша вызывает чувства гордости. Для нынешнего, стыдливо опушенные глазки. Нет у нынешних мальчиков спортивной агрессии, и не могут они переступить через «не могу».  Многие из них начинают меня раздражать. Сидеть в теплой ванне им нравится. Это все, конечно же, мои эмоции, и я извиняюсь за них. 

Если кто-то скажет, что играли хорошо, либо они старались – тот враг «Динамо». Нам нужен результат, а не ваши отмазки», - написал Заховайло. 

Источник — Facebook

(25 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    alekos59
    alekos59, 24.11.2021 08:04
    0
    Согласен, особенно раздражают тупые лица Сидора, де Пены и этого молодого тупого распиаренного защитника, забыл фамилию. А вообще-то после Блохина и Шевы некого и вспомнить будет.
    Ссылка
    Alex Suz
    Alex Suz, 24.11.2021 07:45
    0
    100 процентов правильно
    Это не футболисты а мажоры
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    online
    Geniyfootball1985, 24.11.2021 07:29
    0
    Так и есть, играть через немогу они не хотят и не умеют, зато селфи,инстаграмм обновить,куклу силиконовую показать это первым делом!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности