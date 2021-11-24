ЗАХОВАЙЛО: «Если кто-то скажет, что играли хорошо – тот враг Динамо»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение «Динамо» от мюнхенской «Баварии» (1:2) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.
««Динамо» - «Бавария» - 1:2. Для каждого киевлянина, старше пятидесяти лет, эта афиша вызывает чувства гордости. Для нынешнего, стыдливо опушенные глазки. Нет у нынешних мальчиков спортивной агрессии, и не могут они переступить через «не могу». Многие из них начинают меня раздражать. Сидеть в теплой ванне им нравится. Это все, конечно же, мои эмоции, и я извиняюсь за них.
Если кто-то скажет, что играли хорошо, либо они старались – тот враг «Динамо». Нам нужен результат, а не ваши отмазки», - написал Заховайло.
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