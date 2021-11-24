Байбак, хорек или росомаха? Металлист 1925 выбирает себе талисмана

Клуб УПЛ «Металлист 1925» Харьков выбирает себе талисмана. Начался заключительный этап конкурса. Определено 10 талисманов-претендентов.
С 22 по 30 ноября включительно болельщики могут проголосовать за наиболее понравившийся вариант на официальном сайте клуба.
Кандидаты в талисманы «Металлиста 1925»
- 🐹 Байбак
- 💂 Козак
- 🐼 Панда
- 🤖 Робот
- 🐱 Росомаха
- 🐘 Слон
- 🐯 Тигр
- 🦝 Хорек
- 🕊️ Феникс
- 🐝 Шершень
Источник — ФК Металлист 1925
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