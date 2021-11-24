Байбак, хорек или росомаха? Металлист 1925 выбирает себе талисмана

Болельщики клуба могут проголосовать за маскота до 30 ноября

  • 24.11.2021 06:32
  • 601 просмотр
  • 2 комментария
Байбак, хорек или росомаха? Металлист 1925 выбирает себе талисмана
© ФК Металлист 1925

Клуб УПЛ «Металлист 1925» Харьков выбирает себе талисмана. Начался заключительный этап конкурса. Определено 10 талисманов-претендентов.

С 22 по 30 ноября включительно болельщики могут проголосовать за наиболее понравившийся вариант на официальном сайте клуба.

Кандидаты в талисманы «Металлиста 1925»

  1. 🐹 Байбак
  2. 💂 Козак
  3. 🐼 Панда
  4. 🤖 Робот
  5. 🐱 Росомаха
  6. 🐘 Слон
  7. 🐯 Тигр
  8. 🦝 Хорек
  9. 🕊️ Феникс
  10. 🐝 Шершень

Источник — ФК Металлист 1925

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Westwood.
    Westwood., 24.11.2021 07:59
    0
    феникс думаю то что надо
    Ссылка
    Alex Suz
    Alex Suz, 24.11.2021 07:56
    0
    Сонные мухи вот их талисман
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