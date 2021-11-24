ЛУЧЕСКУ: «Мюллер тянул время в конце матча. Это говорит мне о многом»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение от мюнхенской «Баварии» (1:2) в матче 5-го тура Лиги чемпионов:

«Мы пропустили оба мяча из-за собственных ошибок, но в первом тайме сыграли хорошо. В перерыве я сказал своим игрокам представить себе, что счет 0:0 и начать во втором тайме заново. Я попросил их улучшить свою игру. Нам пришлось играть ради нашей гордости, и мы это сделали.

Я сказал своим игрокам перед игрой, что нам нечего терять. Мы должны были выйти и сыграть с гордостью и мужеством. Вторая половина была действительно хороша для нас. Тот факт, что Мюллер тянул время в конце матча, говорит мне о многом. Наша команда становится лучше в матче против таких соперников».