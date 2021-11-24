ШКУРИН: «Луческу поставил нам задачу забить и победить Баварию»

Форвард «Динамо» Илья Шкурин прокомментировал поражение от мюнхенской «Баварии» (1:2) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.
«Тренер [Мирча Луческу] поставил нам задачу забить и победить «Баварию». Это была наша общая задача.
А я, к тому же, должен был принести как можно больше пользы команде».
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Источник — ФК Динамо Киев
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