ШКУРИН: «Луческу поставил нам задачу забить и победить Баварию»

Форвард «Динамо» прокомментировал поражение от мюнхенской команды в ЛЧ

  • 24.11.2021 02:15
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ШКУРИН: «Луческу поставил нам задачу забить и победить Баварию»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу и Илья Шкурин

Форвард «Динамо» Илья Шкурин прокомментировал поражение от мюнхенской «Баварии» (1:2) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Тренер [Мирча Луческу] поставил нам задачу забить и победить «Баварию». Это была наша общая задача.

А я, к тому же, должен был принести как можно больше пользы команде».

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Источник — ФК Динамо Киев

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