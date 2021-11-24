ШКУРИН: «Луческу поставил нам задачу забить и победить Баварию»

Форвард «Динамо» Илья Шкурин прокомментировал поражение от мюнхенской «Баварии» (1:2) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Тренер [Мирча Луческу] поставил нам задачу забить и победить «Баварию». Это была наша общая задача.

А я, к тому же, должен был принести как можно больше пользы команде».

ВИДЕО. Первый гол Динамо в ЛЧ! Гармаш сократил отставание от Баварии