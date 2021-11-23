Оценки за матч Динамо – Бавария. Левандовски забил феноменальный гол

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 5-го тура ЛЧ

  • 23.11.2021 23:41
  • 1518 просмотров
  • 4 комментария
Оценки за матч Динамо – Бавария. Левандовски забил феноменальный гол
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

23 ноября в Киеве прошел матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором «Динамо» проиграло «Баварии» (1:2).

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. У гостей феноменальный гол забил Роберт Левандовски (оценка 7.5). У киевлян вингер Виктор Цыганков получил оценку 7.0.

Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Бавария» – 1:2:

   

Замены «Динамо»: Витиньо – 6,0, Гармаш – 6,5, Караваев – 6,0.

Замены «Баварии»: Сарр – 5,0, Рока – 5,5, Тилльман – б/о, Ричардс – б/о.

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    AЛВ
    AЛВ, 23.11.2021 23:54
    +1
    На жаль Динамо (К) останнє місце в своїй групі ЛЧ.!!!
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
    Роман Порывай, 24.11.2021 00:28
    0
    Alexander Киев, 24.11.2021 00:24
    Ух как неожиданно! Дубль Баварии оказался сильнее фарма, Черноморца, вот это поворот
    Тріпло,якщо це дубль Баварії,то хто у них грає в основі?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 24.11.2021 00:24 (изменен)
    -3
    AЛВ, 23.11.2021 23:54
    На жаль Динамо (К) останнє місце в своїй групі ЛЧ.!!!
    Ух как неожиданно! Дубль Баварии оказался сильнее фарма, Черноморца, вот это поворот
    Ссылка
    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 23.11.2021 23:56
    -5
    Последнее место за тур до конца. Еще и в Португалии полную авоську получат. Там Бенфика будет бегать, а не ходить пешком как немцы сегодня
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