Оценки за матч Динамо – Бавария. Левандовски забил феноменальный гол

23 ноября в Киеве прошел матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором «Динамо» проиграло «Баварии» (1:2).
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. У гостей феноменальный гол забил Роберт Левандовски (оценка 7.5). У киевлян вингер Виктор Цыганков получил оценку 7.0.
Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Бавария» – 1:2:
Замены «Динамо»: Витиньо – 6,0, Гармаш – 6,5, Караваев – 6,0.
Замены «Баварии»: Сарр – 5,0, Рока – 5,5, Тилльман – б/о, Ричардс – б/о.
Источник — Sport.ua
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