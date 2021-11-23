ФОТО. Его спасла невеста. Как лидер Баварии чуть не опоздал на матч в Киеве

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман по дороге в Киев на матч против «Динамо» в Лиге чемпионов попал в курьезную операцию.
Коман с партнерами по команде прибыл в аэропорт на клубном автобусе. А там оказалось, что Кингсли забыл взять с собой классический костюм, который включен в обязательный дресс-код для игроков «Баварии» во время путешествий.
25-летнего французского футболиста выручила его девушка Сабрина. Невеста Комана приехала на белом Mercedes G-Class, припарковалась возле автобуса и передала футболисту сумку с одеждой.
Коман быстро переоделся в автобусе и в элегантном костюме полетел вместе с командой в Украину. А в Киеве даже забил гол.
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