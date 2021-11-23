ФОТО. Его спасла невеста. Как лидер Баварии чуть не опоздал на матч в Киеве

Кингсли Коман попал в курьезную ситуацию, и его выручила Сабрина

  • 23.11.2021 20:55
  • 2649 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Его спасла невеста. Как лидер Баварии чуть не опоздал на матч в Киеве
© Bild. Сабрина и Кингсли Коман

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман по дороге в Киев на матч против «Динамо» в Лиге чемпионов попал в курьезную операцию.

Коман с партнерами по команде прибыл в аэропорт на клубном автобусе. А там оказалось, что Кингсли забыл взять с собой классический костюм, который включен в обязательный дресс-код для игроков «Баварии» во время путешествий.

25-летнего французского футболиста выручила его девушка Сабрина. Невеста Комана приехала на белом Mercedes G-Class, припарковалась возле автобуса и передала футболисту сумку с одеждой.

Коман быстро переоделся в автобусе и в элегантном костюме полетел вместе с командой в Украину. А в Киеве даже забил гол.

Источник — Bild

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 23.11.2021 21:06
    +2
    Невероятное спасени)))
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    Trollface
    Trollface, 23.11.2021 21:14
    0
    Должна кормильцу угождать.
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    nivava
    nivava, 23.11.2021 21:13
    0
    Якісь чорно-білі фотографії у вас.
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