ВИДЕО. Шикарно Мюллер видит поле. Коман удвоил перевес Баварии в Киеве

23 ноября в 19:45 в Киеве проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Динамо» и «Бавария».

«Бавария» удвоила перевес в счете. На 42-й минуте Кингсли Коман точным ударом завершил комбинацию после того, как Томас Мюллер тонким маневром пропустил мяч на партнера.

0:2. Кингсли Коман, 42 мин.