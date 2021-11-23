ВИДЕО. Шикарно Мюллер видит поле. Коман удвоил перевес Баварии в Киеве

23 ноября в 19:45 в Киеве проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Динамо» и «Бавария».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
«Бавария» удвоила перевес в счете. На 42-й минуте Кингсли Коман точным ударом завершил комбинацию после того, как Томас Мюллер тонким маневром пропустил мяч на партнера.
0:2. Кингсли Коман, 42 мин.
Источник — Sport.ua
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