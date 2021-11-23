ФОТО. Первый снег. Как выглядит НСК Олимпийский перед матчем с Баварией

Во вторник, 23 ноября, состоится поединок 5 тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором будут играть киевское «Динамо» и мюнхенская «Бавария». Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский».



Перед матче в Киеве пошел снег. Синоптики обещают, что он будет продолжаться на протяжении всего матча, командам придется играть в непростых условиях.



Начало встречи – в 19:45.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Барселона».