ФОТО. Первый снег. Как выглядит НСК Олимпийский перед матчем с Баварией

Командам придется играть в непростых условиях

  • 23.11.2021 19:23
  • 1851 просмотр
  • 2 комментария
ФОТО. Первый снег. Как выглядит НСК Олимпийский перед матчем с Баварией
© УЕФА

Во вторник, 23 ноября, состоится поединок 5 тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором будут играть киевское «Динамо» и мюнхенская «Бавария». Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский».
 
Перед матче в Киеве пошел снег. Синоптики обещают, что он будет продолжаться на протяжении всего матча, командам придется играть в непростых условиях.
 
Начало встречи – в 19:45.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Барселона».

Источник — УЕФА

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    anonymous
    anonymous, 23.11.2021 19:33
    +1
    Кайф!
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    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 23.11.2021 19:42
    0
    Немцам по фиг. У них зимой играют Бунду.
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