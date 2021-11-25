В воскресенье, 28 ноября, состоится матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Ингулец» сыграет против «Шахтера».
Поединок пройдет в Кропивницком на стадионе «Зирка», стартовый свисток прозвучит в 14:00.
«Ингулец» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Футбол 1.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Шахтер».
Источник — Sport.ua
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