В воскресенье, 28 ноября, состоится матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Ингулец» сыграет против «Шахтера».

Поединок пройдет в Кропивницком на стадионе «Зирка», стартовый свисток прозвучит в 14:00.



«Ингулец» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Футбол 1.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Шахтер».