Без изменения условий. Зарплата Петракова в новом контракте не изменилась

По информации ТаТоТаке, зарплата тренер сборной Украины Александра Петракова не изменилась после того, как он получил контракт до декабря 2022 года.
Как и ранее, наставник будет получать около 10 тысяч долларов в месяц.
Однако для Петракова и его тренерского штаба предусмотрены большие бонусы, если сборная сумеет пробиться на ЧМ-2022 через стыковые матчи.
Сборная Украины 26 ноября узнает своего соперника в полуфинале плей-офф за выход на турнир.
Источник — ТаТоТаке
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Тот бы себе выбил многократно больше
адже 10 тисяч в місяць це 120 в рік, враховуючи що у збірної максимум на 2 місяця збори та ігрові тижні, то ніби і непогано. Правда порівнючи з зарплатами Шеви чи Блохіна - то мізер
і як тут слушно зауважили, що можливо це лише "біла" зарплата, адже володар Золотого м"яча Шевченко також колись в ДК отримував 4000 грн зарплати ( в 2011 році).
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