Без изменения условий. Зарплата Петракова в новом контракте не изменилась

По информации ТаТоТаке, зарплата тренер сборной Украины Александра Петракова не изменилась после того, как он получил контракт до декабря 2022 года.

Как и ранее, наставник будет получать около 10 тысяч долларов в месяц.

Однако для Петракова и его тренерского штаба предусмотрены большие бонусы, если сборная сумеет пробиться на ЧМ-2022 через стыковые матчи.

Сборная Украины 26 ноября узнает своего соперника в полуфинале плей-офф за выход на турнир.