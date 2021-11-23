Без изменения условий. Зарплата Петракова в новом контракте не изменилась

Наставника ждут бонусы в случае выхода на ЧМ-2022

  • 23.11.2021 15:27
  • 2138 просмотров
  • 3 комментария
Без изменения условий. Зарплата Петракова в новом контракте не изменилась
© uaf.ua

По информации ТаТоТаке, зарплата тренер сборной Украины Александра Петракова не изменилась после того, как он получил контракт до декабря 2022 года.

Как и ранее, наставник будет получать около 10 тысяч долларов в месяц.

Однако для Петракова и его тренерского штаба предусмотрены большие бонусы, если сборная сумеет пробиться на ЧМ-2022 через стыковые матчи.

Сборная Украины 26 ноября узнает своего соперника в полуфинале плей-офф за выход на турнир.

Источник — ТаТоТаке

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    PUTIN-HUILO
    PUTIN-HUILO, 23.11.2021 15:56
    +3
    Да, это не беляш-нарцисс
    Тот бы себе выбил многократно больше
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    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 23.11.2021 16:03
    +1
    Наивнын люди, верите в то, что вам озвучили.... Ведь это цифра для налоговиков, ежу понятно... А сколько ему там в конверте платять, или на валютный счет в кипрский офшор переводят, никто и никогда не узнает. А по поводу громадных бонусов - можно хоть миллиард обещать, павелка ничем не рискует, даже этот отморозок понимает, что шансы попасть Катар - нулевые в кубе.
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    nick07
    online
    nick07, 23.11.2021 16:21
    0
    в принципі поки що зарано говрити чи багато чи мало.
    адже 10 тисяч в місяць це 120 в рік, враховуючи що у збірної максимум на 2 місяця збори та ігрові тижні, то ніби і непогано. Правда порівнючи з зарплатами Шеви чи Блохіна - то мізер
    і як тут слушно зауважили, що можливо це лише "біла" зарплата, адже володар Золотого м"яча Шевченко також колись в ДК отримував 4000 грн зарплати ( в 2011 році).
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