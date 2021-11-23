Томаш КЕНДЗЕРА: «У Баварии почти никто не выпал, только Киммих и Гнабри»

Игрок «Динамо» Томаш Кендзера прокомментировал предстоящую игру с «Баварией» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Конечно, мы хотим забивать мячи, ведь это в футболе самое главное. И еще не пропускать. В матче с «Баварией» нужно сделать все возможное для этого.

Не оптимальный состав «Баварии»? Сейчас Мистер рассказал нам на собрании об этом. Но если посмотреть на их состав, то из основы почти никто не выпал, только Киммих и Гнабри. Однако можно сказать, что «Бавария» все равно приехала основным составом», - сказал Кендзера.

Напомним, что поединок группового турнира Лиги чемпионов «Динамо» – «Бавария» начнется 23 ноября в 19:45.

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