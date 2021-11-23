Томаш КЕНДЗЕРА: «У Баварии почти никто не выпал, только Киммих и Гнабри»

Защитник «Динамо» высказался о проблемах с составом у соперника

  • 23.11.2021 14:59
  • 161 просмотр
  • 3 комментария
Томаш КЕНДЗЕРА: «У Баварии почти никто не выпал, только Киммих и Гнабри»
© ФК Динамо Киев

Игрок «Динамо» Томаш Кендзера прокомментировал предстоящую игру с «Баварией» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Конечно, мы хотим забивать мячи, ведь это в футболе самое главное. И еще не пропускать. В матче с «Баварией» нужно сделать все возможное для этого.

Не оптимальный состав «Баварии»? Сейчас Мистер рассказал нам на собрании об этом. Но если посмотреть на их состав, то из основы почти никто не выпал, только Киммих и Гнабри. Однако можно сказать, что «Бавария» все равно приехала основным составом», - сказал Кендзера.

Напомним, что поединок группового турнира Лиги чемпионов «Динамо» – «Бавария» начнется 23 ноября в 19:45.

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Источник — Sportarena

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 23.11.2021 15:17
    +1
    Alexander Киев, 23.11.2021 15:11
    * " бо ви га..о якесь, а не чемпіони України " - виправи помилку в тексті
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 23.11.2021 15:11
    0
    aleks19826, 23.11.2021 15:06
    Уже почав вмправдовуватись пацик польский. А Ти внуши Собі, що ти не унтерменш, в набагато якісніший за німецьку типу машину. Виґне шукай виправдань, а візьми 3 очка і заьнзпеч свою тьолочку на рік вперед. Давайте, я вірю в перемогу чогось, бо ви чемпіони України, а не га..о якесь
    * " бо ви га..о якесь, а не чемпіони України " - виправи помилку в тексті
    Ссылка
    aleks19826
    aleks19826, 23.11.2021 15:06
    -2
    Уже почав вмправдовуватись пацик польский. А Ти внуши Собі, що ти не унтерменш, в набагато якісніший за німецьку типу машину. Виґне шукай виправдань, а візьми 3 очка і заьнзпеч свою тьолочку на рік вперед. Давайте, я вірю в перемогу чогось, бо ви чемпіони України, а не га..о якесь
    Ссылка
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