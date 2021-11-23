Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Интер — Шахтер

Поединок состоится в среду, 24 ноября, в 19:45

  • 23.11.2021 14:07
  • 650 просмотров
  • 1 комментарий
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Интер — Шахтер
© ФК Шахтер Донецк

В среду, 24 ноября, состоится поединок пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором миланский «Интер» примет донецкий «Шахтер».

Матч состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

«Интер» — «Шахтер». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов.

В прямом эфире поединок «Интер» — «Шахтер» покажет видеосервис MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Шахтер».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Николай Власов
    Николай Власов, 23.11.2021 14:17
    0
    А по мимо мегого где небудь будут показывать в Украине?
    Ссылка
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