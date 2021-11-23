В среду, 24 ноября, состоится поединок пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором миланский «Интер» примет донецкий «Шахтер».
Матч состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
«Интер» — «Шахтер». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов.
В прямом эфире поединок «Интер» — «Шахтер» покажет видеосервис MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Шахтер».
Источник — Sport.ua
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