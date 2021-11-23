Иван ОРДЕЦ: «В Динамо меня устраивает все»

Украинец доволен, что продлил контракт с московским клубом

  • 23.11.2021 12:11
  • 1362 просмотра
  • 4 комментария
Иван ОРДЕЦ: «В Динамо меня устраивает все»
© ФК Динамо Москва. Иван Ордец

Известный футболист, экс-игрок сборной Украины Иван Ордец продлил контракт с московским «Динамо». 29-летний футболист поделился впечатлениями.

«Мне было очень приятно, что клуб выступил с предложением о продлении контракта. Конечно, хотел здесь остаться. У нас великолепные болельщики, стадион, база, отличная команда, прекрасный тренерский штаб – меня в «Динамо» устраивает абсолютно все. Мы боремся за самые высокие места, по большому счёту впервые за то время, что я здесь. И, конечно, в этой связи испытываю самые приятные ощущения от пребывания в прекрасном клубе.

Отдельного разговора с Сандро Шварцем о продлении контракта не было. Но он несколько раз говорил, что хочет, чтобы я остался, и соответствующее предложение мне будет сделано. Здорово, что все так и произошло.

Конечно, мне очень хочется выиграть с «Динамо» титул. Повторюсь, у нас все для этого есть. В нынешнем сезоне мы провели очень приличный первый круг. Я бы оценил его на четыре с плюсом. И вся борьба ещё впереди. В этом году у нас ещё три игры, очень хочется одержать в них победы, порадовать наших болельщиков и уйти на зимнюю паузу в отличном настроении», - сказал Ордец.

Источник — ФК Динамо Москва

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Игорь Левченко
    Игорь Левченко, 23.11.2021 12:36
    +4
    Ваня, давай до свидания!
    Ссылка
    Станислав Лагуцкий
    Станислав Лагуцкий, 23.11.2021 12:25 (изменен)
    +4
    хто грае за російські клуби це ворогі України,вони паплюжать честь держави і ненавидять український народ котрий веде не рівну боротьбу з фашистською росіею
    Ссылка
    Диванний Експерт
    Диванний Експерт, 23.11.2021 13:22
    +1
    alex82, 23.11.2021 12:37
    Неравная борьба это 250 тыс украинская армия против 20 тыс народной милиции ЛДНР?
    Вам надо 100 к 1 соотношение, чтобы равная борьба была?
    SPORT.UA !!!! Чому ця наволоч У ВАС на ресурсі може висловлюватись свої колаборантські думки?
    Ссылка
    alex82
    alex82, 23.11.2021 12:37
    -8
    Станислав Лагуцкий, 23.11.2021 12:25
    хто грае за російські клуби це ворогі України,вони паплюжать честь держави і ненавидять український народ котрий веде не рівну боротьбу з фашистською росіею
    Неравная борьба это 250 тыс украинская армия против 20 тыс народной милиции ЛДНР?
    Вам надо 100 к 1 соотношение, чтобы равная борьба была?
    Ссылка
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