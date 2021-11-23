Ордец продлил контракт с московским Динамо

Украинец прижился в российском клубе

  • 23.11.2021 11:12
  • 1329 просмотров
  • 6 комментариев
Ордец продлил контракт с московским Динамо
© ФК Динамо Москва. Иван Ордец

Известный футболист, экс-игрок сборной Украины Иван Ордец продлил контракт с московским «Динамо».

Защитник подписал контракт до конца сезона 2023/24. В соглашении есть опция продления еще на сезон.

Напомним, что Ордец перешел в «Динамо» летом 2019 года. За это время 29-летний футболист провел 64 матча за московский клуб, забил 5 мячей. В этом сезоне на его счету 15 матчей в РПЛ.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    paulgreeen
    paulgreeen, 23.11.2021 11:54
    +2
    Что тут скажешь, Иван он и есть Иван
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    alefteev77
    alefteev77, 23.11.2021 11:48 (изменен)
    +1
    "Известный футболист" написано в заметке.
    Думаю в Англии, Испании, Италии или Германии никто и не знает о таком "известном" футболисте.
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    Shuler81
    online
    Shuler81, 23.11.2021 11:42
    +1
    он не Украинец
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    umnuy2
    umnuy2, 23.11.2021 12:20
    0
    Shuler81, 23.11.2021 11:42
    он не Украинец
    как и миллионы других что работают в рашке потому что в украине работы нет-правильно тебя понимать
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    Диванний Експерт
    Диванний Експерт, 23.11.2021 12:14
    0
    Здафайся ,Іфан!!
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    Yanker8888888888
    online
    Yanker8888888888, 23.11.2021 12:13
    0
    Пет$$$$$$ра
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