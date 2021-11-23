Известный футболист, экс-игрок сборной Украины Иван Ордец продлил контракт с московским «Динамо».
Защитник подписал контракт до конца сезона 2023/24. В соглашении есть опция продления еще на сезон.
Напомним, что Ордец перешел в «Динамо» летом 2019 года. За это время 29-летний футболист провел 64 матча за московский клуб, забил 5 мячей. В этом сезоне на его счету 15 матчей в РПЛ.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Думаю в Англии, Испании, Италии или Германии никто и не знает о таком "известном" футболисте.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.