Динамо Киев

23 ноября в 19:45 в Киеве состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Динамо» и «Бавария».
Турнирная таблица группы E Лиги чемпионов
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Динамо – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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