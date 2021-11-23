Гарри МАГУАЙР: «Для многих в Ман Юнайтед настали худшие времена»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился мнением об увольнении Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера.

«Мы с большим уважением относились к боссу. Уле заплатил высокую цену, но и мы должны нести ответственность. Мы должны вернуть этот клуб на его законное место.

В футболе бывают взлеты и падения. Сейчас для многих в клубе настали худшие времена. Мы не проявляли себя так, как следует, ни на индивидуальном уровне, ни на командном. Проблемы росли как снежный ком.

Нам нужно найти в себе силы сосредоточиться и правильно настроиться», – сказал Магуайр.

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