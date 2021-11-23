Гарри МАГУАЙР: «Для многих в Ман Юнайтед настали худшие времена»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился мнением об увольнении Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера.
«Мы с большим уважением относились к боссу. Уле заплатил высокую цену, но и мы должны нести ответственность. Мы должны вернуть этот клуб на его законное место.
В футболе бывают взлеты и падения. Сейчас для многих в клубе настали худшие времена. Мы не проявляли себя так, как следует, ни на индивидуальном уровне, ни на командном. Проблемы росли как снежный ком.
Нам нужно найти в себе силы сосредоточиться и правильно настроиться», – сказал Магуайр.
Смотрите также: ВИДЕО. Сульшер не сдержал слез, прощаясь с Манчестер Юнайтед.
Источник — Manchester Evening News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.