Андрей ШЕВЧЕНКО: «Две недели работы с Дженоа - это вообще ничего»

Наставник оценил начало своей работы в чемпионате Италии

  • 22.11.2021 19:27
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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Две недели работы с Дженоа - это вообще ничего»
© Lapresse

Наставник Андрей Шевченко рассказал о том, как прошли его первые недели в «Дженоа», а также поделился впечатлениями от первого матча с «Ромой».

О схеме 3-5-2: «Конечно, это осознанное решение. Очень тяжелая ситуация с травмированными, более 8 игроков, которые могут быть в основе, их не было. Это усложнило задачу, и выходили на эту систему игры с учетом состава».

О первых неделях работы: «Две недели работы - это вообще ничего в клубном футболе. Кроме того, несколько игроков вернулись со сборных. Я остался доволен отношением команды к игре. Доволен наработками, которые мы сделали за несколько дней. Перед нами много работы, нужно серьезно улучшать игру. Тяжелая турнирная ситуация, но мы идем на риск, ведь у команды есть потенциал. Для города это важный клуб, у нас много болельщиков».

О том, как приняли фаны: «Болельщики «Дженоа» славятся поддержкой даже в сложные периоды, а последние годы как раз и были сложными для «Дженоа».

Реакция после матча с «Ромой»: «Я сказал то, что должен был сказать. У нас сложный календарь, важные матчи впереди. Есть не очень хорошие новости по поводу травмированных, и многих пока не будет. Придется решать задачу в битвах с топ-командами».

О проекте «Дженоа»: «Сейчас мы концентрируемся на матчах, но клуб планирует трансферную политику. Посмотрим, что будет дальше. Мы должны быть конкурентными уже сейчас. Я понимаю, что стоит задача не вылететь. Уже говорил, что это как победа в Лиге чемпионов. Нужно набраться терпения. Терпение и время - два лучших помощника».

Источник — Циганик LIVE

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