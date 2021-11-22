ВЕЛИКИХ: «Шевченко будет непросто дотянуть до зимнего трансферного окна»

Скаут Серии А Алекс Великих рассказал о предстоящих матчах «Дженоа» под руководством Андрея Шевченко в чемпионате Италии.

«Впереди Шевченко ждет непростой календарь и дойти до спасительного зимнего трансферного окна, когда можно реально усилить состав, что и было обещано тренеру на момент принятия приглашения от новых собственников клуба, будет непросто.

Ожидаю, что в следующих четырех играх команда наберет 4-6 очков, возможна победа над «Удинезе» и ничья или даже победа над «Сампдорией».

Матч с «Аталантой» будет красивым. Я думаю, в нем мы увидим уже ту тактику, которую любит Шевченко - 4-3-3».

Напомним, что 21 ноября в дебютном для Шевченко матче «Дженоа» уступила «Роме» (0:2).

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