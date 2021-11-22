Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мне Мороза жалко»

Специалист – о главном тренере «Черноморца»

  • 22.11.2021 15:45
  • 1875 просмотров
  • 1 комментарий
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мне Мороза жалко»
© ФК Шахтер Донецк. Юрий Мороз

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение одесского «Черноморца» от киевского «Динамо» (1:6) в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги.

«Все голы забили перед «Баварией». С «Баварией», скорее всего, будут проблемы. Вроде бы разрешили играть, но кому-то не разрешили. Мне Мороза жалко», - сказал Леоненко.

Напомним, матч «Динамо» – «Бавария» состоится во вторник, 23 ноября. Начало в 19:45.

Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
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    DK1961
    DK1961, 22.11.2021 16:06
    -1
    Коты алколеоненко: хозяин всегда от нас с бегает в инет в этом состоянии, нам его жалко, но ничего сделать не можем
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