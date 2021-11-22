Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мне Мороза жалко»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение одесского «Черноморца» от киевского «Динамо» (1:6) в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги.
«Все голы забили перед «Баварией». С «Баварией», скорее всего, будут проблемы. Вроде бы разрешили играть, но кому-то не разрешили. Мне Мороза жалко», - сказал Леоненко.
Напомним, матч «Динамо» – «Бавария» состоится во вторник, 23 ноября. Начало в 19:45.
Источник — Футбол 1/2/3
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