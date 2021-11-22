В понедельник, 22 ноября, пройдет матч 15-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Верес» и «Металлист 1925».
Игра пройдет в Луцке на стадионе «Авангард» и судить ее будет арбитр из Киева Александр Соловьян. Начало встречи в 19:30.
«Верес» - «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» - «Металлист 1925». за которой можно следить здесь.
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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