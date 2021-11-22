Виктор ВАЦКО: «Повезло, что сборная Боснии вышла без турнирной мотивации»

Специалист – о выходе сборной Украины в плей-офф квалификации чемпионата мира-2022

  • 22.11.2021 12:19
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Виктор ВАЦКО: «Повезло, что сборная Боснии вышла без турнирной мотивации»
© УАФ

Известный украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал победу команды Александра Петракова над Боснией и Герцеговиной (2:0) в заключительном матче группового раунда квалификации чемпионата мира-2022.

«На этом уровне, учитывая как мы стартовали, учитывая потери очков, самое главное – результат. Сборную Украины можно поздравить с достижением результата. Нам очень повезло, что сборная Боснии вышла без турнирной мотивации на этот матч.

История с конфликтом Малиновский-Петраков нашла свое разрешение. Рад, что люди достигли компромисса. Я думаю это огромный плюс для нашего футбола. Амбиции отошли на второй план. Это был типичный матч чемпионата Украины. Сборная в позиционной атаке очень слабо отыграла. Мы сильнее этой команды по классу», - сказал Вацко.

Источник — Футбол 1/2/3

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