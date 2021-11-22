Стив Брюс хочет возглавить Ман Юнайтед до конца сезона

После увольнения из «Ньюкасл» специалист готов поработать в МЮ

  • 22.11.2021 11:23
  • 480 просмотров
  • 1 комментарий
Стив Брюс хочет возглавить Ман Юнайтед до конца сезона
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный английский тренер Стив Брюс намерен возглавить «Манчестер Юнайтед» после увольнения Уле Гуннара Сульшера.

Руководство МЮ хочет назначить главного тренера до конца сезона. На данный момент исполняющим обязанности наставника назначен Майкл Кэррик.

Как сообщает источник, Брюс, который будучи игроком выступал за МЮ, считает, что он мог бы стабилизировать атмосферу в команде и наладить результаты. В прошлом месяце Брюс был уволен из «Ньюкасла».

Отметим, что Брюс играл за «Ман Юнайтед» с 1987 по 1996 год.

Источник — The Athletic

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Chystyi_stavok
    Chystyi_stavok, 22.11.2021 11:28
    0
    Навіщо? Щоб вже повністю розвалити клуб?
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