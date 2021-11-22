Стив Брюс хочет возглавить Ман Юнайтед до конца сезона

Известный английский тренер Стив Брюс намерен возглавить «Манчестер Юнайтед» после увольнения Уле Гуннара Сульшера.

Руководство МЮ хочет назначить главного тренера до конца сезона. На данный момент исполняющим обязанности наставника назначен Майкл Кэррик.

Как сообщает источник, Брюс, который будучи игроком выступал за МЮ, считает, что он мог бы стабилизировать атмосферу в команде и наладить результаты. В прошлом месяце Брюс был уволен из «Ньюкасла».

Отметим, что Брюс играл за «Ман Юнайтед» с 1987 по 1996 год.