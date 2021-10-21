Стив Брюс получил 8 миллионов евро за увольнение из Ньюкасла

Бывший наставник «Ньюкасла» Стив Брюс, который вчера был отправлен в отставку, получил 8 миллионов евро компенсации. Новые владельцы клуба - Публичный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии - хотели уволить Брюса сразу после покупки клуба, однако дали возможность провести ему 1000-й матч в качестве главного тренера. Поскольку «сороки» в этом матче уступили – 60-летнему наставнику сразу же указали на дверь. По информации источника, за досрочное расторжение контракта новые владельцы выплатили тренеру 8 миллионов евро.

В текущем сезоне «Ньюкасл» сыграл 8 матчей, в которых набрал три очка, ни разу не победив.

На пост главного тренера «сорок» претендуют Паулу Фонсека, Роберто мартинес, Люсьен Фавр, Эдди Хау и Руди Гарсия.

Стив Брюс проработал в «Ньюкасле» 2 года. За это время команда занимала 12-е и 13-е места по итогам сезонов АПЛ.