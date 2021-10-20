Брюс не всемогущий. Ньюкасл уволил главного тренера

Наставник «сорок» отправлен в отставку

  • 20.10.2021 13:10
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Брюс не всемогущий. Ньюкасл уволил главного тренера
© ФК Ньюкасл. Стив Брюс

«Ньюкасл» объявил об уходе Стива Брюса с поста главного тренера.
 
Сообщается, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Временным тренером команды назначен Грэм Джонс, который был помощником Брюса. 
 
В текущем сезоне «Ньюкасл» сыграл 8 матчей, в которых набрал три очка, ни разу не победив.
 
Брюс работал в команде с 2019 года. Матч 8-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (2:3) стал для него 1000-м в тренерской карьере. 
 
Ранее Публичный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии официально сообщил о покупке 100% акций «Ньюкасла». Активы PIF оцениваются в 430 миллиардов евро.

Источник — ФК Ньюкасл

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