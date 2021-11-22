Президент Марселя: «Приехали играть в футбол, а оказались на войне»

Пабло Лонгория эмоционально высказался о скандале во время игры с «Лионом»

  • 22.11.2021 10:04
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Президент Марселя: «Приехали играть в футбол, а оказались на войне»
© Get French Football News

Президент «Марселя» Пабло Лонгория прокомментировал скандальный инцидент в матче 14-го тура Лиги 1 с «Лионом». Напомним, игра была остановлена после того, как болельщики «Лиона» с трибун бросили бутылку в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета и попали ему в голову.

«Мы приехали в Лион, чтобы играть в футбол. А в итоге оказались на войне. Пайет сейчас страдает психологически, и это ненормально.

Мы всегда осуждали все виды насилия — оно затрагивает абсолютно всех. Никто из тех, кто любит футбол, не может равнодушно смотреть на то, что произошло в матче.

Это ненормально. Искренне говоря, у меня сейчас нет решения этой проблемы. Мы люди спорта, а принимать решения — прерогатива властей, дисциплинарной комиссии лиги», - сказал Лонгория.

Ранее арбитр объяснил, почему решил приостановить матч.

Источник — Get French Football News

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